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Vermont Golf Guide

Vermont By The Numbers

74 courses | 1537 reviews

Vermont Review Stats

Average Rating

4.3
4.3
Total 1537 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
48
3-4 Stars
2
2-3 Stars
5
1-2 Stars
0
N/A
14
Avg. Course Layout
4.4
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
4.4
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.6
Avg. Course Conditions
4.2

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Ralph Myhre GC
Ralph Myhre Golf Course
Middlebury, Vermont
Public
4.9470588235
23
Write Review
Fox Run GC
Fox Run Golf Club
Ludlow, Vermont
Public
4.8941798942
28
Write Review
CC of Barre: #18
Country Club of Barre
Plainfield, Vermont
Semi-Private
4.8819875776
47
Write Review
Woodstock CC
View Tee Times
Woodstock Country Club
Woodstock, Vermont
Resort
4.8194880584
200
Write Review
Stratton Mountain CC
View Tee Times
Mountain/Forest at Stratton Mountain Country Club
Stratton Mountain, Vermont
Resort
4.7864030858
135
Write Review
Stratton Mountain CC
View Tee Times
Lake/Mountain at Stratton Mountain Country Club
Stratton Mountain, Vermont
Resort
4.7864030858
135
Write Review
Stratton Mountain CC
View Tee Times
Forest/Lake at Stratton Mountain Country Club
Stratton Mountain, Vermont
Resort
4.7864030858
135
Write Review
Jay Peak GC
View Tee Times
Jay Peak Golf Course
North Troy, Vermont
Resort
4.7723453018
21
Write Review
Montague GC
View Tee Times
Montague Golf Club
Randolph, Vermont
Private
4.7362637363
31
Write Review
Stowe Mountain Club
The Mountain Course at Spruce Peak
Stowe, Vermont
Resort/Private
4.7222222222
18
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Killington Golf Resort: #16
View Tee Times
Killington Golf Resort
Killington, Vermont
Resort
4.0362872422
63
Write Review
The Links At Lang Farm
View Tee Times
The Links At Lang Farm
Essex Junction, Vermont
Semi-Private
4.1470588235
12
Write Review
Crown Point CC: #14
View Tee Times
Crown Point Country Club
Springfield, Vermont
Semi-Private
4.5830753354
240
Write Review
Stratton Mountain CC
View Tee Times
Mountain/Forest at Stratton Mountain Country Club
Stratton Mountain, Vermont
Resort
4.7864030858
135
Write Review
Stratton Mountain CC
View Tee Times
Forest/Lake at Stratton Mountain Country Club
Stratton Mountain, Vermont
Resort
4.7864030858
135
Write Review
Stratton Mountain CC
View Tee Times
Lake/Mountain at Stratton Mountain Country Club
Stratton Mountain, Vermont
Resort
4.7864030858
135
Write Review
Jay Peak GC
View Tee Times
Jay Peak Golf Course
North Troy, Vermont
Resort
4.7723453018
21
Write Review
GC at Equinox
View Tee Times
The Golf Club at Equinox
Manchester, Vermont
Resort
4.3678463255
207
Write Review

Vermont Golf Courses By Location

Vermont Golf Resorts

  • GC at Equinox
    Equinox Resort
    Manchester Village, Vermont
    The Equinox has attracted and entertained all types of visitors from U.S. Presidents to everyday families for generations. The setting in the Green Mountain National Forest provides a four-season playground. The 195 guest rooms and suites and five dining experiences offer variety from rustic to luxurious. In summer, guests can choose from tennis,…

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