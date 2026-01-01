Vermont Golf Guide
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Stowe, Vermont
Semi-Private
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73
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Middlebury, Vermont
Public
4.9470588235
23
Ludlow, Vermont
Public
4.8941798942
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Plainfield, Vermont
Semi-Private
4.8819875776
47
Woodstock, Vermont
Resort
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200
Stratton Mountain, Vermont
Resort
Stratton Mountain, Vermont
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Resort
North Troy, Vermont
Resort
4.7723453018
21
Randolph, Vermont
Private
4.7362637363
31
Recently Reviewed Courses
Killington, Vermont
Resort
4.0362872422
63
Essex Junction, Vermont
Semi-Private
4.1470588235
12
Springfield, Vermont
Semi-Private
4.5830753354
240
Stratton Mountain, Vermont
Resort
Stratton Mountain, Vermont
Resort
Stratton Mountain, Vermont
Resort
North Troy, Vermont
Resort
4.7723453018
21
Manchester, Vermont
Resort
4.3678463255
207
Vermont Golf Courses By Location
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1 course | 2 reviews
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1 course | 5 reviews
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1 course | 2 reviews
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Vermont Golf Resorts
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Manchester Village, VermontThe Equinox has attracted and entertained all types of visitors from U.S. Presidents to everyday families for generations. The setting in the Green Mountain National Forest provides a four-season playground. The 195 guest rooms and suites and five dining experiences offer variety from rustic to luxurious. In summer, guests can choose from tennis,…