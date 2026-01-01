Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
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Springfield, VermontSemi-Private4.5830753354240
Golf Courses Near Springfield
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Bellows Falls, VermontSemi-Private4.21428571435
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Claremont, New HampshireSemi-Private3.01
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Chester, VermontSemi-Private4.03
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Ludlow, VermontPublic4.894179894228
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Windsor, VermontSemi-Private5.01
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Newport, New HampshireSemi-Private4.037735849153
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Walpole, New HampshirePublic4.94285714296
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Sunapee, New HampshirePrivate/Resort0.00
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Woodstock, VermontResort4.8194880584200
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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