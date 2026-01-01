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Woodstock Golf Guide

Woodstock Golf Courses

Golf Courses Near Woodstock

Woodstock Golf Resorts

  • Woodstock CC
    Woodstock Inn & Resort
    Woodstock, Vermont
    Experience authentic New England at the Woodstock Inn & Club. Dating to a tavern built in 1793, the inn delivers a timeless getaway with amenities like farm-to-table fine dining, a spa and 142 renovated rooms. Guests can wander the charming boutiques and restaurants of main street, go hiking and mountain biking, play golf, learn fly fishing or…

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