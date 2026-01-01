Walpole Golf Guide
Walpole Golf Courses
Golf Courses Near Walpole
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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Bellows Falls, VermontSemi-Private4.21428571435
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Keene, New HampshirePublic4.96666666676
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Keene, New HampshireSemi-Private5.02
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Spofford, New HampshireSemi-Private1.52
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Brattleboro, VermontSemi-Private4.010781671254
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Chester, VermontSemi-Private4.03
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Springfield, VermontSemi-Private4.5830753354240
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Claremont, New HampshireSemi-Private3.01
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Dublin, New HampshirePrivate0.00
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