Clifford Golf Guide
Clifford Golf Courses
Golf Courses Near Clifford
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Amherst, VirginiaPublic
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Amherst, VirginiaPublic4.903508771920
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Lynchburg, VirginiaPrivate5.01
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Lynchburg, VirginiaPublic
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Wintergreen, VirginiaResort
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Wintergreen, VirginiaResort
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Wintergreen, VirginiaResort4.01
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Wintergreen, VirginiaResort
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Lynchburg, VirginiaPublic
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Forest, VirginiaPublic4.460317460319
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