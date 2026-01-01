Crewe Golf Guide
Crewe Golf Courses
Golf Courses Near Crewe
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Blackstone, VirginiaPrivate
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Victoria, VirginiaPrivate
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Amelia Court House, VirginiaSemi-Private3.85
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Kenbridge, VirginiaPrivate
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Farmville, VirginiaPrivate
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Farmville, VirginiaResort2.555882352942
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Keysville, VirginiaSemi-Private
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Farmville, VirginiaSemi-Private/Municipal4.297619047615
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Powhatan, VirginiaPublic3.8928056517340
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Moseley, VirginiaSemi-Private4.3440800691316
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