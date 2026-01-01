Falls Church Golf Guide
Falls Church Golf Courses
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Falls Church, VirginiaPublic/Municipal4.672390649268
Golf Courses Near Falls Church
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Vienna, VirginiaPrivate5.02
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Fairfax, VirginiaPrivate
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Fairfax, VirginiaPrivate
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Fairfax, VirginiaPrivate
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Alexandria, VirginiaPublic/Municipal4.307711386346
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Arlington, VirginiaPrivate5.02
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Oakton, VirginiaPublic/Municipal4.470902154165
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Springfield, VirginiaPrivate5.03
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Fairfax, VirginiaPrivate4.01
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Arlington, VirginiaPrivate4.01
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