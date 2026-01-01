Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
Golf Courses Near Springfield
-
Lorton, VirginiaMunicipal4.0378786614637
-
Fairfax Station, VirginiaPublic/Municipal3.9925017093315
-
Alexandria, VirginiaPublic/Municipal4.307711386346
-
Fort Belvoir, VirginiaMilitary3.6443372302342
-
Fort Belvoir, VirginiaMilitary2.85067873331
-
Fairfax, VirginiaPrivate
-
Fairfax, VirginiaPrivate4.01
-
Fairfax, VirginiaPrivate
-
Alexandria, VirginiaPublic/Municipal3.2359478907394
-
Fairfax, VirginiaPrivate
See Also
-
1 course | 315 reviews
-
2 courses | 373 reviews
-
2 courses | 1374 reviews
-
4 courses | 742 reviews
-
1 course | 268 reviews
-
2 courses | 946 reviews
-
6 courses | 717 reviews
-
1 course | 165 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
4 courses | 3 reviews