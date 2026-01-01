Jonesville Golf Guide
Jonesville Golf Courses
Golf Courses Near Jonesville
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Harlan, KentuckyPublic4.01
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Gibson Station, VirginiaSemi-Private0.00
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Rogersville, TennesseePublic4.01
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Bean Station, TennesseePublic4.3941940413190
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Cumberland, KentuckyPublic3.42857142862
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Tazewell, TennesseeSemi-Private/Resort1.72549019619
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Pineville, KentuckyMunicipal4.4513274336113
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Church Hill, TennesseePublic4.090909090911
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Middlesboro, KentuckySemi-Private4.573529411811
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Greeneville, TennesseePublic3.04
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