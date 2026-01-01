Tazewell, Tennessee

The Woodlake Lodge, Golf and Country Club calls itself the "best-kept golf secret in the South". The course, fronting the 34,000-acre Norris Lake, was regarded by Golf Digest as one of America's best new courses in 2000. The new Tazewell Airport is a 5,000-foot paved runway for those with private planes. The club features a swimming pool, tennis…