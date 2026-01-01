Tazewell Golf Guide
Tazewell Golf Courses
Golf Courses Near Tazewell
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Gibson Station, VirginiaSemi-Private0.00
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Bean Station, TennesseePublic4.3941940413190
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Middlesboro, KentuckySemi-Private4.573529411811
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Morristown, TennesseePrivate4.01
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Morristown, TennesseePublic3.683473389454
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Jefferson City, TennesseeSemi-Private4.2802019331676
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Pineville, KentuckyMunicipal4.4513274336113
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LaFollette, TennesseeResort4.013071895478
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Dandridge, TennesseePublic4.2695422651649
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Dandridge, TennesseePublic4.2695422651649
Tazewell Golf Resorts
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Tazewell, TennesseeThe Woodlake Lodge, Golf and Country Club calls itself the "best-kept golf secret in the South". The course, fronting the 34,000-acre Norris Lake, was regarded by Golf Digest as one of America's best new courses in 2000. The new Tazewell Airport is a 5,000-foot paved runway for those with private planes. The club features a swimming pool, tennis…
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