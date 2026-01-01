Church Hill Golf Guide
Church Hill Golf Courses
Golf Courses Near Church Hill
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Kingsport, TennesseePrivate0.00
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Kingsport, TennesseePublic/Resort4.3280305911193
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Gate City, VirginiaPublic4.01
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Jonesborough, TennesseeSemi-Private4.158255018260
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Kingsport, TennesseePublic/Municipal3.988235294115
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Chuckey, TennesseePublic
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Greeneville, TennesseePublic3.04
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Chuckey, TennesseePublic
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Chuckey, TennesseePublic
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Kingsport, TennesseePublic3.8880360597252
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