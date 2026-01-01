Big Stone Gap Golf Guide
Big Stone Gap Golf Courses
Golf Courses Near Big Stone Gap
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Coeburn, VirginiaSemi-Private/Resort
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Gate City, VirginiaPublic4.01
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Cumberland, KentuckyPublic3.42857142862
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Jenkins, KentuckyPublic4.7172745298136
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Kingsport, TennesseePrivate
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Church Hill, TennesseePublic4.090909090911
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Castlewood, VirginiaPrivate
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Kingsport, TennesseePublic3.8880360597252
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Kingsport, TennesseePublic/Resort4.3280305911193
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Kingsport, TennesseePublic/Municipal3.988235294115
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