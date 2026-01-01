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Beaver Golf Guide

Beaver Golf Courses

Golf Courses Near Beaver

Beaver Golf Resorts

  • Grandview CC
    Cabins at Pine Haven
    Beaver, West Virginia
    Not your traditional golf resort, the Cabins at Pinehaven feature 1-, 2- and 3-bedroom cabins, treehouses and a four-bedroom lodge and conference facility. Each treehouse is equipped with its own private hot tub, front and back deck and grill. Perhaps the biggest draw for golfers is the two-bedroom, golf-themed cabin called "The 19th Green". It…

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