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Baileys Harbor Golf Guide

Baileys Harbor Golf Courses

Golf Courses Near Baileys Harbor

Baileys Harbor Golf Resorts

  • Maxwelton Braes GC
    Maxwelton Braes Lodge
    Baileys Harbor, Wisconsin
    The Maxwelton Braes Lodge and Banquet Facility is set in Baileys Harbor, Wisconsin, near Lake Michigan. The historic lodge was built in the 1930s situated in the middle of its 18-hole course. The property includes two lighted tennis courts, four pickleball courts, the Thyme Cuisine restaurant and indoor and outdoor banquet offerings. The main…

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