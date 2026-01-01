Baileys Harbor Golf Guide
Baileys Harbor Golf Courses
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Baileys Harbor, WisconsinResort3.700876095154
Golf Courses Near Baileys Harbor
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Egg Harbor, WisconsinResort/Public4.012
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Egg Harbor, WisconsinPublic
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Egg Harbor, WisconsinPublic
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Ephraim, WisconsinPublic
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Egg Harbor, WisconsinPublic
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Ephraim, WisconsinPublic4.7850606909188
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Egg Harbor, WisconsinPublic
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Egg Harbor, WisconsinPublic
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Egg Harbor, WisconsinPrivate
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Sister Bay, WisconsinPublic5.01
Baileys Harbor Golf Resorts
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Baileys Harbor, WisconsinThe Maxwelton Braes Lodge and Banquet Facility is set in Baileys Harbor, Wisconsin, near Lake Michigan. The historic lodge was built in the 1930s situated in the middle of its 18-hole course. The property includes two lighted tennis courts, four pickleball courts, the Thyme Cuisine restaurant and indoor and outdoor banquet offerings. The main…
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