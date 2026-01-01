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Sturgeon Bay Golf Guide

Sturgeon Bay Golf Courses

Golf Courses Near Sturgeon Bay

Sturgeon Bay Golf Resorts

  • Cherry Hills Lodge & Golf Course: #15
    Cherry Hills Golf & Lodge
    Sturgeon Bay, Wisconsin
    The Cherry Hills Golf & Lodge in Sturgeon Bay is a golf getaway in Wisconsin’s Door County. The onsite lodge provides a complimentary continental breakfast to start the day right. The bar and grill features a pool table, dart board and other games. All rooms are smoke-free and pet-free with balconies or a walk-out patio. Guests enjoy discounted…

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