Balsam Lake Golf Guide
Balsam Lake Golf Courses
Golf Courses Near Balsam Lake
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Luck, WisconsinPublic4.6250
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Saint Croix Falls, WisconsinPublic4.01
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Frederic, WisconsinPrivate4.22222222229
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Amery, WisconsinSemi-Private4.03703703727
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Osceola, WisconsinPublic4.4785714286140
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Clear Lake, WisconsinSemi-Private0.00
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Lindstrom, MinnesotaSemi-Private4.410256410339
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Siren, WisconsinPublic0.00
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Cumberland, WisconsinPublic/Municipal4.4391831639114
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Grantsburg, WisconsinPublic4.01
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