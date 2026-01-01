Clear Lake Golf Guide
Clear Lake Golf Courses
Golf Courses Near Clear Lake
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Amery, WisconsinSemi-Private4.03703703727
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New Richmond, WisconsinSemi-Private3.659638554285
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Balsam Lake, WisconsinPublic5.01
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New Richmond, WisconsinSemi-Private4.55555555564
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Glenwood City, WisconsinPublic
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Hammond, WisconsinPublic4.413793103487
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Saint Croix Falls, WisconsinPublic4.01
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New Richmond, WisconsinPublic
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Somerset, WisconsinPublic4.289535225137
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Osceola, WisconsinPublic4.4785714286140
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