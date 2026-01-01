Saint Croix Falls Golf Guide
Saint Croix Falls Golf Courses
Golf Courses Near Saint Croix Falls
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Osceola, WisconsinPublic4.4785714286140
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Balsam Lake, WisconsinPublic5.01
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Lindstrom, MinnesotaSemi-Private4.410256410339
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Amery, WisconsinSemi-Private4.03703703727
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Luck, WisconsinPublic4.6250
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Somerset, WisconsinPublic4.289535225137
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Frederic, WisconsinPrivate4.22222222229
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New Richmond, WisconsinSemi-Private3.659638554285
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New Richmond, WisconsinSemi-Private4.55555555564
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Stacy, MinnesotaPublic3.756069094358
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