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Cable Golf Courses

Golf Courses Near Cable

Cable Golf Resorts

  • Lakewoods Forest Ridges GC
    Lakewoods Resort
    Cable, Wisconsin
    Lakewoods Resort on Lake Namakagon in Cable, Wisconsin, is surrounded by 85,000 acres of Chequamegon National Forest, creating an outdoor paradise for guests who love to golf, fish and escape. The resort has been hosting vacations for more than century. A full-service marina for renting pontoons, kayaks and canoes; the Lakeside Restaurant & Bucks…

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