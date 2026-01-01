Greenleaf Golf Guide
Greenleaf Golf Courses
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Greenleaf, WisconsinPublic
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Greenleaf, WisconsinPublic
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Greenleaf, WisconsinPublic
Golf Courses Near Greenleaf
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De Pere, WisconsinPublic4.7813953488215
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Brillion, WisconsinPublic
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Cato, WisconsinPublic5.01
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Cato, WisconsinPublic2.219197138394
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Denmark, WisconsinPublic
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Mishicot, WisconsinResort4.714285714342
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Mishicot, WisconsinResort3.785714285715
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Mishicot, WisconsinResort3.785714285715
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De Pere, WisconsinPublic4.01
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De Pere, WisconsinPublic4.01
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