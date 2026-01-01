Lancaster Golf Guide
Lancaster Golf Courses
Golf Courses Near Lancaster
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Platteville, WisconsinSemi-Private4.602240896436
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Fennimore, WisconsinPublic
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Kieler, WisconsinPublic3.66666666673
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Dubuque, IowaPublic
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Guttenberg, IowaSemi-Private
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Prairie Du Chien, WisconsinSemi-Private4.708333333320
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Cuba City, WisconsinSemi-Private4.944636678227
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Dubuque, IowaPublic/Municipal4.66666666676
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Dubuque, IowaPublic5.03
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East Dubuque, IllinoisPublic4.01
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