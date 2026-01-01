Platteville Golf Guide
Platteville Golf Courses
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Platteville, WisconsinSemi-Private4.602240896436
Golf Courses Near Platteville
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Cuba City, WisconsinSemi-Private4.944636678227
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Lancaster, WisconsinSemi-Private3.52
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Kieler, WisconsinPublic3.66666666673
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Mineral Point, WisconsinPublic0.00
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Darlington, WisconsinSemi-Private5.01
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Mineral Point, WisconsinSemi-Private4.014
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East Dubuque, IllinoisPublic
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East Dubuque, IllinoisPublic
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East Dubuque, IllinoisPublic
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East Dubuque, IllinoisPublic
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