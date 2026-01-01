Melrose Golf Guide
Melrose Golf Courses
Golf Courses Near Melrose
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Holmen, WisconsinPublic4.7187517
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Ettrick, WisconsinPublic5.01
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Onalaska, WisconsinPrivate0.00
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Onalaska, WisconsinPrivate5.01
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Onalaska, WisconsinPublic4.924836601338
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Trempealeau, WisconsinPublic4.013
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La Crosse, WisconsinPublic3.01
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La Crosse, WisconsinPublic3.254
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La Crosse, WisconsinPublic/Municipal4.450980392240
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Sparta, WisconsinPublic/Municipal3.213541666765
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