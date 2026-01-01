Indonesia Golf Guide
Indonesia Golf Courses By Location
Indonesia Golf Courses
-
Singosari, Jawa TimurSemi-Private
-
Gunung Sari, East JavaSemi-Private
-
Mapanget, Sulawesi UtaraResort
-
Siantan Hulu, Kalimantan Barat
-
Padang Panjang, Sumatera BaratResort/Public
-
Malang, Jawa TimurSemi-Private
-
Lhokseumawe, Aceh
-
Bunut, Sumatera Utara
-
Sanur, BaliPrivate
-
Benoa, BaliResort
-
Pademangan, Daerah Khusus Ibukota JakartaSemi-Private
-
Jatinangor, Jawa BaratResort
-
Margahayu, Jawa BaratPublic
-
Tanjung Uncang, Kepulauan RiauResort
-
Sijuk, Bangka Belitung IslandsPublic
-
Lagoi, Kepulauan RiauResort
-
Lagoi, Kepulauan RiauResort
-
Semarang, Jawa Tengah
-
Sijuk, Kepulauan Bangka BelitungResort
-
Bogor, Jawa BaratPublic
-
Sukaraja, Jawa BaratResort
-
Bulurejo, Jawa TengahSemi-Private/Resort
-
Tanjung Enim, Sumatera SelatanPublic
-
Pancur Batu, Sumatera UtaraPrivate
-
Pradahkalikendal, Jawa TimurSemi-Private4.52
-
Pangkalpinang, Kepulauan Bangka BelitungPublic
-
Desa Kutuh, BaliResort
-
Tanah Merah, Kalimantan TimurPublic
-
Entrop, PapuaPublic
-
Tangerang, BantenSemi-Private
-
Cepu, Jawa TengahResort
-
Dumai, Riau
-
Cimacan, Jawa BaratPublic
-
Surabaya, Jawa TimurResort
-
Surabaya, Jawa TimurResort
-
Surabaya, Jawa TimurResort
-
Banjar, West JavaPublic
-
Bandung, Jawa BaratPublic
-
Gading Serpong, BantenPrivate
-
Kapuk, Daerah Khusus Ibukota JakartaPrivate
-
Kediri, East Java
-
Duri, RiauPublic
-
Penfui, Nusa Tenggara Tim.Public
-
Tapos, Jawa BaratPrivate
-
Tapos, Jawa BaratPrivate
-
Tapos, Jawa BaratPrivate
-
Prigen, Jawa TimurResort
-
Gading Serpong, BantenPrivate
-
Kecamatan Narmada, Nusa Tenggara Bar.Resort
-
Glantangan, Jawa Timur
-
Surabaya, East JavaSemi-Private
-
Semarang, Jawa TengahSemi-Private
-
Yoosonegoro, Gorontalo
-
Semarang, Jawa TengahPublic
-
Medan, North SumatraSemi-Private
-
Sukaraja, Jawa BaratResort
-
Sukaraja, Jawa BaratResort
-
Halim, Daerah Khusus Ibukota JakartaSemi-Private
-
Pancasari, BaliResort3.52
-
Bontang, Kalimantan TimurResort
-
Sariharjo, JogjaResort/Semi-Private
-
Bencongan, BantenPublic
-
Porsea, Sumatera UtaraPublic
-
Sekupang, Kepulauan RiauResort/Semi-Private
-
Palangka Raya, Central Kalimantan
-
Maospati, Jawa Timur
-
Sertajaya, Jawa BaratSemi-Private
-
Depok, Jawa BaratResort/Private
-
Depok, Jawa BaratResort/Private
-
Depok, Jawa BaratResort/Private
-
Rawamangun, Daerah Khusus Ibukota JakartaSemi-Private
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Sekongkang Atas, West Nusa TenggaraPublic/Resort
-
Balikpapan, Kalimantan TimurResort
-
Suka Harja, BantenSemi-Private4.02
-
Pekanbaru, RiauResort
-
Pekanbaru, RiauResort
-
Pekanbaru, RiauResort
-
Puraka II, North Sumatra
-
Lagoi, Kepulauan RiauResort
-
Bengkulu
-
Bogor, West JavaSemi-Private/Resort
-
Lirik, Riau
-
Karawang Barat, Jawa BaratSemi-Private
-
Karawang Barat, Jawa BaratSemi-Private
-
Karawang Barat, Jawa BaratSemi-Private
-
Sengkotek, Kalimantan TimurResort
-
Semarang, Jawa TengahPublic
-
Uruk Gedang, Sumatera UtaraResort/Semi-Private
-
Cipedak, Daerah Khusus Ibukota JakartaSemi-Private
-
Pomalaa, Sulawesi TenggaraPublic
-
Cangkringan, JogjaSemi-Private
-
Minas, RiauPrivate
-
Tangerang, BantenResort
-
Cimenyan, Jawa BaratSemi-Private
-
Mrica, Jawa TengahPublic
-
Pecatu, BaliResort
-
Ngamplang, Jawa BaratResort
-
Sindon, Jawa TengahPublic
-
Maguwoharjo, JogjaPublic
-
Makassar, Sulawesi SelatanPublic
-
Cipayung, Daerah Khusus Ibukota JakartaPublic
-
Pangkalan Jati, Jawa BaratSemi-Private
-
Kalihurip, West JavaPublic
-
Sukajadi, Kepulauan RiauSemi-Private
-
Sukarame, LampungPublic
-
Pallantikang, South SulawesiPrivate
-
Surabaya, Jawa TimurResort
-
Palembang, Sumatera SelatanPublic
-
Kadumangu, Jawa BaratSemi-Private
-
Sambau, Kepulauan RiauResort
-
Telukjambe Timur, Jawa BaratSemi-Private
-
Sambau, Kepulauan RiauResort
-
Sambau, Kepulauan RiauResort
-
Palu, Sulawesi TengahPublic
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Maen, North SulawesiResort5.01
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Bandung, West JavaResort
-
Laha, MalukuPublic
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Telanaipura, JambiSemi-Private
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Prabumulih, South Sumatra
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Citeurup, Jawa BaratResort/Semi-Private
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Gunung Bahagia, Kalimantan TimurPublic
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Gresik, Jawa TimurPublic
-
Kayuambon, Jawa BaratMilitary
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Pamulang, BantenSemi-Private
-
Kebayoran Lama, Daerah Khusus Ibukota JakartaSemi-Private
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Bontang, East KalimantanPublic
-
Bukit Datuk, Riau
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Cijayanti, Jawa BaratResort
-
Cijayanti, Jawa BaratResort
-
Cijayanti, Jawa BaratResort
-
Kertamaya, Jawa BaratResort
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Lagoi, Kepulauan RiauResort
-
Lagoi, Kepulauan RiauResort
-
Kuala Kencana, PapuaResort
-
Cimanggis, Jawa BaratSemi-Private
-
Ciperna, Jawa BaratPublic
-
Mangga, Sumatera UtaraResort
-
Halim Perdana Kusumah, Daerah Khusus Ibukota JakartaPublic
-
Halim Perdana Kusumah, Daerah Khusus Ibukota JakartaPublic
-
Halim Perdana Kusumah, Daerah Khusus Ibukota JakartaPublic
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Cilegon, BantenSemi-Private
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Lembah Damai, RiauPublic
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Sawangan Lama, West JavaResort
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Pantai Indah Kapuk, Jakarta UtaraSemi-Private
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Senayan, Daerah Khusus Ibukota JakartaSemi-Private
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Cijayanti, West JavaSemi-Private
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Pekanbaru, Riau
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Sigar Penjalin, Nusa Tenggara Bar.Public
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Magani, Sulawesi SelatanSemi-Private
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Tiban Indah, Kepulauan RiauResort/Semi-Private
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Palembang, Sumatera SelatanPublic
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East Jakarta, JakartaSemi-Private
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East Jakarta, JakartaSemi-Private
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East Jakarta, JakartaSemi-Private
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Liang Anggang, Kalimantan SelatanPublic
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Tapos, BantenResort
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Bulukandang, Jawa TimurResort/Private
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Merek, Sumatera UtaraResort
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Sambau, Kepulauan RiauResort
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Tanjung Morawa, North SumatraPublic
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Murung Pudak, Kalimantan Selatan
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Tarakan, East KalimantanMunicipal
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Moho, North Sumatra
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Sambau, Kepulauan RiauPublic
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Jeruklegi, Jawa TengahPublic
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Lhoknga, Aceh
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Bancarkembar, Central JavaPublic