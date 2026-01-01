Saskatchewan

Waskesiu GC
A sunny day view from Waskesiu Golf Course
Home / Courses / World / Canada

Saskatchewan Golf Guide

Saskatchewan By The Numbers

221 courses | 658 reviews

Saskatchewan Review Stats

Average Rating

3.8
3.8
Total 658 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
32
3-4 Stars
19
2-3 Stars
3
1-2 Stars
2
N/A
162
Avg. Course Layout
3.7
Avg. Off-Course Amenities
3.5
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.7

Spotlight

Top Rated Courses
Top Rated Courses
Deer Park GC
View Tee Times
Deer Park Municipal Golf Course
Yorkton, Saskatchewan
Municipal
4.7720588235
107
Write Review
Kachur's CC
View Tee Times
Kachur's Country Club
Prince Albert, Saskatchewan
Public
4.7720588235
25
Write Review
North Battleford GCC
View Tee Times
North Battleford Golf and Country Club
North Battleford, Saskatchewan
Semi-Private
4.5339366516
19
Write Review
Waskesiu GC
Waskesiu Golf Course
Waskesiu, Saskatchewan
Semi-Private
4.4857142857
35
Write Review
Harbor GC & Resort
View Tee Times
Harbor Golf Club and Resort
Elbow, Saskatchewan
Resort
4.4270884825
253
Write Review
Weyburn GC
View Tee Times
Weyburn Golf Club
Weyburn, Saskatchewan
Public
3.4459236326
115
Write Review
Good Spirit Lake GCC
Good Spirit Lake Golf and Country Club
Canora, Saskatchewan
Resort
3.25
16
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Weyburn GC
View Tee Times
Weyburn Golf Club
Weyburn, Saskatchewan
Public
3.4459236326
115
Write Review
North Battleford GCC
View Tee Times
North Battleford Golf and Country Club
North Battleford, Saskatchewan
Semi-Private
4.5339366516
19
Write Review
Kachur's CC
View Tee Times
Kachur's Country Club
Prince Albert, Saskatchewan
Public
4.7720588235
25
Write Review
Deer Park GC
View Tee Times
Deer Park Municipal Golf Course
Yorkton, Saskatchewan
Municipal
4.7720588235
107
Write Review
White Bear Lake GC
View Tee Times
White Bear Lake Golf Course
Carlyle, Saskatchewan
Resort
4.6666666667
2
Write Review
Lashburn Town & Country GC: Clubhouse
Lashburn Town and Country Golf Club
Lashburn, Saskatchewan
Public
3.0
1
Write Review
Silver Lake GC: #5
Silver Lake Golf Club
Maidstone, Saskatchewan
Public
3.0
1
Write Review

Saskatchewan Golf Courses By Location

Now Reading
Search Near Me