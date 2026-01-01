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Springfield Golf Guide

Springfield Golf Courses

Golf Courses Near Springfield

Springfield Golf Resorts

  • Carter Plantation
    Carter Plantation
    Springfield, Louisiana
    Carter Plantation is located near Baton Rouge and features an 18-hole semi-private golf course opened in 2003 and designed by David Toms. The Villas at Carter Plantation, independently owned and operated from the golf club, feature 7 villas that can break out into 45 guest suites, so they are flexible for both individual and large group stays.…

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