Springfield Golf Guide
Springfield Golf Courses
Golf Courses Near Springfield
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Hammond, LouisianaPublic1.02
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Hammond, LouisianaPrivate3.7466666667184
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Denham Springs, LouisianaSemi-Private5.04
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Denham Springs, LouisianaSemi-Private3.7047401927381
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La Place, LouisianaSemi-Private3.7700045881362
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La Place, LouisianaSemi-Private4.1631570961328
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Baton Rouge, LouisianaPublic/Municipal4.2041450504474
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Covington, LouisianaPrivate5.01
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Gonzales, LouisianaSemi-Private3.789473684219
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Roseland, LouisianaSemi-Private3.33333333336
Springfield Golf Resorts
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Springfield, LouisianaCarter Plantation is located near Baton Rouge and features an 18-hole semi-private golf course opened in 2003 and designed by David Toms. The Villas at Carter Plantation, independently owned and operated from the golf club, feature 7 villas that can break out into 45 guest suites, so they are flexible for both individual and large group stays.…
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