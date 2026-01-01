Alplaus Golf Guide
Golf Courses Near Alplaus
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Rexford, New YorkPrivate
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Rexford, New YorkPrivate
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Rexford, New YorkPrivate
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Rexford, New YorkSemi-Private3.833333333318
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Schenectady, New YorkPrivate
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Schenectady, New YorkPrivate
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Clifton Park, New YorkPublic3.254
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Schenectady, New YorkPublic/Municipal4.33333333333
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Clifton Park, New YorkPublic4.01
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Clifton Park, New YorkPublic
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