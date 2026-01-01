Clifton Park Golf Guide
Clifton Park Golf Courses
-
Clifton Park, New YorkPublic4.01
-
Clifton Park, New YorkPublic3.254
-
Clifton Park, New YorkPublic
-
Clifton Park, New YorkPublic
-
Clifton Park, New YorkPublic
Golf Courses Near Clifton Park
-
Rexford, New YorkPrivate
-
Rexford, New YorkSemi-Private3.833333333318
-
Rexford, New YorkPrivate
-
Rexford, New YorkPrivate
-
Schenectady, New YorkPrivate
-
Schenectady, New YorkPrivate
-
Schenectady, New YorkPublic/Municipal4.33333333333
-
Mechanicville, New YorkPublic4.72222222224
-
Mechanicville, New YorkPublic4.72222222224
-
Schenectady, New YorkPublic/Municipal3.64285714293
Clifton Park Driving Ranges
-
Clifton Park, NY
-
Clifton Park, NY
See Also
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 21 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
9 courses | 14 reviews
-
3 courses | 4 reviews
-
1 course | 4 reviews
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
2 courses | 18 reviews
-
5 courses | 2 reviews