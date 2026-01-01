Auckland Golf Guide
Auckland Golf Courses
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Mt Roskill, AucklandPrivate
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Auckland International Airport, AucklandPublic
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Waiuku, AucklandSemi-Private
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Albany, AucklandSemi-Private
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Western Springs, AucklandPublic
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Clarks Beach, AucklandSemi-Private
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Auckland, AucklandPublic/Resort
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Pohuehue, AucklandPrivate
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Albany, AucklandSemi-Private
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Ellerslie, AucklandPublic
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Whangaparaoa, North HarbourPrivate/Resort
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Helensville, North HarbourSemi-Private
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Bucklands Beach, AucklandSemi-Private
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Riverhead, North HarbourSemi-Private
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Albany, AucklandPublic
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Maramarua, AucklandPublic
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Mt Roskill, AucklandPublic
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Bombay, PukekoheSemi-Private
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Muriwa, North HarbourPublic
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Silverdale, North HarbourResort
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North Auckland, North HarbourResort
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Pukekawa, AucklandSemi-Private
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Howick, AucklandSemi-Private
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Pukekohe, AucklandPrivate
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Milford, North HarbourSemi-Private
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Albany, AucklandSemi-Private
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Auckland, North HarbourSemi-Private
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Remuera, AucklandSemi-Private
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Auckland, North HarbourMilitary
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Otahuhu, AucklandPrivate
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Otahuhu, AucklandPrivate
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Papatoetoe, AucklandPrivate
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Browns Bay, AucklandPublic
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Waioneke, North HarbourSemi-Private
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North Sore, North HarbourPublic
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Tomarata, AucklandResort5.02
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Tomarata, AucklandResort5.03
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New Lynn, AucklandPrivate1.55555555564
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Ostend, Waiheke IslandPublic
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Wainui, Rodney WardSemi-Private
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Wainui, Rodney WardSemi-Private
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Waitakere, North HarbourPublic
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Auckland, North HarbourSemi-Private
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Waiuku, AucklandPublic
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Warkworth, North HarbourSemi-Private
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Wattle Downs, AucklandPublic4.02
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Whangaparaoa, North HarbourSemi-Private
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Whitford, Auckland
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Ardmore, AucklandSemi-Private