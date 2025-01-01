Official Sponsor Omega Watch Ad: click to navigate
Royal Auckland & Grange Golf Club - Grange/Middlemore Course

Rating Snapshot

Rating Index Rating
0
5 Stars
0
4 Stars
0
3 Stars
0
2 Stars
0
1 Stars
0
Conditions
0
Value
0
Layout
0
Friendliness
0
Pace
0
Amenities
0
0%
Recommend this course
Read Reviews
About

Holes 18
Type Private
Style Parkland
Par 71
Length 6194 meters
Slope 143
Rating 72.8
Tees
Tee Par Length Rating Slope
Blue 71 6194 meters 72.8 143
Green 71 5812 meters 70.4 138
Green (W) 73 5812 meters 77.3 141
White 71 5415 meters 68.5 133
White (W) 72 5415 meters 74.8 136
Gold 71 4843 meters 65.9 118
Silver (W) 71 4231 meters 67.4 116

Course Details

Year Built 2022
Golf Season Year round
Architect Jack Nicklaus (2022) Peter Thomson (1975) Michael Wolveridge (1984) Peter Thomson (1989) Peter Thomson (2002) Chris Pitman

Rentals/Services

Carts Yes - $80
Pull-carts Yes
Clubs Yes

Practice/Instruction

Driving Range Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes

Policies

Credit Cards Accepted Yes
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Proper attire is required.

Food & Beverage

Snacks

Available Facilities

Clubhouse, Lockers, Locker Rooms
Reviews

Course Layout
