Royal Auckland & Grange Golf Club - Grange/Middlemore Course
Holes 18
Type Private
Style Parkland
Par 71
Length 6194 meters
Slope 143
Rating 72.8
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
|Blue
|71
|6194 meters
|72.8
|143
|Green
|71
|5812 meters
|70.4
|138
|Green (W)
|73
|5812 meters
|77.3
|141
|White
|71
|5415 meters
|68.5
|133
|White (W)
|72
|5415 meters
|74.8
|136
|Gold
|71
|4843 meters
|65.9
|118
|Silver (W)
|71
|4231 meters
|67.4
|116
Course Details
Year Built 2022
Golf Season Year round
Architect Jack Nicklaus (2022) Peter Thomson (1975) Michael Wolveridge (1984) Peter Thomson (1989) Peter Thomson (2002) Chris Pitman
Rentals/Services
Carts Yes - $80
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Policies
Credit Cards Accepted Yes
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Dress code Proper attire is required.
Food & BeverageSnacks
Available FacilitiesClubhouse, Lockers, Locker Rooms
Course Layout