Worley, Idaho

The Coeur d’Alene Casino Resort Hotel is a gambling and golf destination in Worley, Idaho, on the outskirts of Coeur d’Alene. Since opening in 1993 as a simple bingo hall owned by the Coeur d’Alene Tribe, the hotel has grown to include 300 rooms and 14 suites, an indoor pool and jacuzzi, spa and fitness center. The casino features 100,000 square…