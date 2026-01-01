Waynesfield Golf Guide
Waynesfield Golf Courses
Golf Courses Near Waynesfield
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Harrod, OhioPublic4.54
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Lima, OhioSemi-Private0.00
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Lima, OhioPrivate4.52
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Wapakoneta, OhioPrivate4.01
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Lima, OhioPublic4.33333333333
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Bellefontaine, OhioPublic3.01
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Lima, OhioSemi-Private3.33333333333
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Lima, OhioSemi-Private3.33333333333
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Lima, OhioPublic1.57142857142
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Lima, OhioPublic0.00
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