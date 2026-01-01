Sidney Golf Guide
Sidney Golf Courses
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Sidney, OhioSemi-Private3.754
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Sidney, OhioSemi-Private
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Sidney, OhioSemi-Private
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Sidney, OhioSemi-Private
Golf Courses Near Sidney
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Piqua, OhioPrivate4.73739495817
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Piqua, OhioMunicipal4.494652406415
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Minster, OhioSemi-Private5.02
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Saint Paris, OhioPublic4.3856059757182
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Bellefontaine, OhioPublic4.01
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Versailles, OhioPublic4.633408256181
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Troy, OhioPublic/Municipal4.2865853659164
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Wapakoneta, OhioPrivate4.01
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Waynesfield, OhioPublic4.64285714293
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Bellefontaine, OhioPublic3.01
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