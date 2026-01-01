Madison Golf Guide
Golf Courses Near Madison
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Greensboro, GeorgiaResort4.33333333333
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Rutledge, GeorgiaPublic4.372440768917
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Eatonton, GeorgiaPrivate4.90476190484
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Greensboro, GeorgiaSemi-Private4.5359059594258
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Greensboro, GeorgiaPrivate4.71428571433
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Eatonton, GeorgiaPublic3.749299719924
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Greensboro, GeorgiaPrivate3.3809523814
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Eatonton, GeorgiaPrivate/Resort4.900452488715
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Greensboro, GeorgiaPublic4.053475935813
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Greensboro, GeorgiaPrivate4.66666666673
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