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Georgia Golf Guide

Georgia By The Numbers

459 courses | 89813 reviews

Georgia Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 89813 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
200
3-4 Stars
102
2-3 Stars
26
1-2 Stars
10
N/A
76
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Georgia Destinations

45.jpg
Atlanta
Courses: 120
Reviews: 33417
The heart of the PGA Tour season essentially begins and ends in greater Atlanta. Many golfers in northern locales consider The Masters in Augusta, the first major of the year, as the signal to dust off their clubs for the pending summer. The annual TOUR Championship at East Lake Golf Club concludes the race to the FedExCup every September. Atlanta's public golf scene lives up to its tournament offerings, taking advantage of the scenic rolling countryside surrounding the city. Great golf resorts -- Barnsley Gardens Resort in Adairsville; the Ritz-Carlton Lodge, Reynolds Lake Oconee in Greensboro; Callaway Gardens Resort in Pine Mountain; the Chateau Elan Winery & Resort in Braselton and the Atlanta Evergreen Marriott Conference Resort in Stone Mountain -- all reside within 85 miles of city limits. Reynolds Plantation on Lake Oconee boasts 117 holes, including two courses by Bob Cupp, Great Waters by Jack Nicklaus, The National by Tom Fazio and The Oconee by Rees Jones. Fazio's The Frog Golf Club in Villa Rica; Bear's Best, a Nicklaus replica course in Suwanee; the 27-hole Georgia Golf Club in Statham, Rees Jones' Echelon Golf Club in Alpharetta and the Cobblestone Golf Course in Acworth headline a strong pool of daily-fee golf courses in the Atlanta area.
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  • Augusta
    36 courses | 4130 reviews
  • Savannah
    81 courses | 34140 reviews
  • Macon
    11 courses | 283 reviews

Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Sky Valley CC: #15
Sky Valley Country Club
Sky Valley, Georgia
Semi-Private
4.9453189727
73
Write Review
sea-island-seaside2-6583405.jpg
Seaside at Sea Island Golf Club
St Simons Island, Georgia
Resort
4.9444444444
18
Write Review
University of Georgia GC: #12
University of Georgia Golf Course
Athens, Georgia
Public
4.9042995839
207
Write Review
great-waters-2.jpg
Reynolds Lake Oconee - Great Waters
Eatonton, Georgia
Private/Resort
4.9004524887
15
Write Review
Esplanade at St. Marys
View Tee Times
Esplanade at St. Marys
St. Marys, Georgia
Resort
4.8571428571
14
Write Review
Sanctuary GC
View Tee Times
Sanctuary Golf Club
Waverly, Georgia
Semi-Private
4.8538521856
566
Write Review
Plantation at Sea Island GC: #3
Plantation at Sea Island Golf Club
St Simons Island, Georgia
Resort
4.8285714286
11
Write Review
Orchard GCC
Orchard Golf & Country Club
Clarkesville, Georgia
Private/Resort
4.8268398268
34
Write Review
Brasstown Valley Resort
View Tee Times
Brasstown Valley Resort
Young Harris, Georgia
Resort
4.8063529412
268
Write Review
Arrowhead Pointe At Lake Richard B. Russell: Clubhouse
View Tee Times
Arrowhead Pointe At Lake Richard B. Russell
Elberton, Georgia
Municipal
4.8057560431
1026
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Bear Creek GC
View Tee Times
Bear Creek Golf Club
Monroe, Georgia
Semi-Private
3.2254901961
1266
Write Review
Country Land GC: Aerial
View Tee Times
Country Land Golf Course
Cumming, Georgia
Semi-Private
3.3208385482
998
Write Review
Hampton Golf Village: #6
View Tee Times
Hampton Golf Village
Cumming, Georgia
Public
4.2997005393
1554
Write Review
Southland GCC: #18
View Tee Times
Southland Golf & Country Club
Stone Mountain, Georgia
Public
3.3703096638
1324
Write Review
Mirror Lake GC
Mirror Lake Golf Club - Mountain Course
Villa Rica, Georgia
Private/Community
3.7547088746
131
Write Review
Georgia Veterans Memorial GC at Lake Blackshear Resort & GC
View Tee Times
Georgia Veterans Memorial Golf Course at Lake Blackshear Resort & Golf Club
Cordele, Georgia
Public/Resort
4.1092761429
257
Write Review
Callaway Gardens - Lake View's 10th
View Tee Times
Lake View at Callaway Gardens Resort
Pine Mountain, Georgia
Resort
3.82167395
480
Write Review
Candler Park GC
View Tee Times
Candler Park Golf Course
Atlanta, Georgia
Public
2.86513897
224
Write Review
Reunion CC: #7
View Tee Times
Reunion Country Club
Hoschton, Georgia
Public
4.3494220025
1361
Write Review
Laurel Island Links
View Tee Times
Laurel Island Links
Kingsland, Georgia
Public
3.9353589424
732
Write Review

Georgia Golf Courses By Location

Georgia Golf Resorts

  • Sea Palms Golf & Tennis Resort: #18
    Sea Palms Resort
    St. Simons Island, Georgia
    Sea Palms Resort is a golf community on St. Simons Island in coastal Georgia with condominium style accommodations in the resort village or beachfront. Guests at Sea Palms Resort have access to the club's 18-hole golf course, fitness center, pool and other member amenities. The Sea Gate Inn features condominium-style suites with modern, full…
  • The Club at Osprey Cove
    The Club at Osprey Cove
    St. Marys, Georgia
    The Club at Osprey Cove in St. Marys, Georgia is a coastal private club community with limited guest access to those who stay in a handful of onsite suites that includes continental breakfast at the club. Stay and play packages are offered to non-members, who receive access to club amenities such as the 18-hole golf course, pool and fitness…
  • Wallace Adams C - Little Ocmulgee
    Little Ocmulgee State Park
    Helena, Georgia
    Little Ocmulgee State Park is located in south Georgia to the west of Savannah. It has some of the most comprehensive lodging facilities of all the Georgia State Parks with golf courses. The main lodge has 60 guest rooms, while there are also 10 2-bedroom cabins as well as RV sites and campgrounds. Little Ocmulgee State Park has a 265-acre lake…

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