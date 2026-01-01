Georgia Golf Guide
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The heart of the PGA Tour season essentially begins and ends in greater Atlanta. Many golfers in northern locales consider The Masters in Augusta, the first major of the year, as the signal to dust off their clubs for the pending summer. The annual TOUR Championship at East Lake Golf Club concludes the race to the FedExCup every September. Atlanta's public golf scene lives up to its tournament offerings, taking advantage of the scenic rolling countryside surrounding the city. Great golf resorts -- Barnsley Gardens Resort in Adairsville; the Ritz-Carlton Lodge, Reynolds Lake Oconee in Greensboro; Callaway Gardens Resort in Pine Mountain; the Chateau Elan Winery & Resort in Braselton and the Atlanta Evergreen Marriott Conference Resort in Stone Mountain -- all reside within 85 miles of city limits. Reynolds Plantation on Lake Oconee boasts 117 holes, including two courses by Bob Cupp, Great Waters by Jack Nicklaus, The National by Tom Fazio and The Oconee by Rees Jones. Fazio's The Frog Golf Club in Villa Rica; Bear's Best, a Nicklaus replica course in Suwanee; the 27-hole Georgia Golf Club in Statham, Rees Jones' Echelon Golf Club in Alpharetta and the Cobblestone Golf Course in Acworth headline a strong pool of daily-fee golf courses in the Atlanta area.
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Duluth, Georgia
Private
4.8
5
Greensboro, Georgia
Private
3.380952381
4
Duluth, Georgia
Private
4.8
5
Greensboro, Georgia
Resort
4.3333333333
3
Greensboro, Georgia
Private
4.6666666667
3
Greensboro, Georgia
Private
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3
Newnan, Georgia
Semi-Private
4.0487804878
288
Greensboro, Georgia
Public
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13
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Sky Valley, Georgia
Semi-Private
4.9453189727
73
Athens, Georgia
Public
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207
St. Marys, Georgia
Resort
4.8571428571
14
Waverly, Georgia
Semi-Private
4.8538521856
566
St Simons Island, Georgia
Resort
4.8285714286
11
Clarkesville, Georgia
Private/Resort
4.8268398268
34
Young Harris, Georgia
Resort
4.8063529412
268
Elberton, Georgia
Municipal
4.8057560431
1026
Recently Reviewed Courses
Monroe, Georgia
Semi-Private
3.2254901961
1266
Cumming, Georgia
Semi-Private
3.3208385482
998
Cumming, Georgia
Public
4.2997005393
1554
Stone Mountain, Georgia
Public
3.3703096638
1324
Villa Rica, Georgia
Private/Community
3.7547088746
131
Cordele, Georgia
Public/Resort
4.1092761429
257
Pine Mountain, Georgia
Resort
3.82167395
480
Atlanta, Georgia
Public
2.86513897
224
Hoschton, Georgia
Public
4.3494220025
1361
Kingsland, Georgia
Public
3.9353589424
732
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Georgia Golf Resorts
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St. Simons Island, GeorgiaSea Palms Resort is a golf community on St. Simons Island in coastal Georgia with condominium style accommodations in the resort village or beachfront. Guests at Sea Palms Resort have access to the club's 18-hole golf course, fitness center, pool and other member amenities. The Sea Gate Inn features condominium-style suites with modern, full…
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St. Marys, GeorgiaThe Club at Osprey Cove in St. Marys, Georgia is a coastal private club community with limited guest access to those who stay in a handful of onsite suites that includes continental breakfast at the club. Stay and play packages are offered to non-members, who receive access to club amenities such as the 18-hole golf course, pool and fitness…
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Helena, GeorgiaLittle Ocmulgee State Park is located in south Georgia to the west of Savannah. It has some of the most comprehensive lodging facilities of all the Georgia State Parks with golf courses. The main lodge has 60 guest rooms, while there are also 10 2-bedroom cabins as well as RV sites and campgrounds. Little Ocmulgee State Park has a 265-acre lake…