Somers Golf Guide
Somers Golf Courses
Golf Courses Near Somers
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Ellington, ConnecticutPublic4.975510204136
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Enfield, ConnecticutPublic4.25
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East Longmeadow, MassachusettsPrivate1.2946127946100
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Ellington, ConnecticutPrivate0.00
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Longmeadow, MassachusettsPrivate3.01
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Hampden, MassachusettsSemi-Private5.04
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Longmeadow, MassachusettsPrivate3.02
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Springfield, MassachusettsPublic4.228571428678
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East Longmeadow, MassachusettsPublic0.00
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South Windsor, ConnecticutPublic4.244897959236
Somers Driving Ranges
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