Suffield Golf Guide
Suffield Golf Courses
Golf Courses Near Suffield
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Agawam, MassachusettsSemi-Private4.1975879118158
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Feeding Hills, MassachusettsPublic3.718650227439
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West Suffield, ConnecticutPublic3.02
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Feeding Hills, MassachusettsSemi-Private4.2775569428458
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East Granby, ConnecticutPublic3.903846153827
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Longmeadow, MassachusettsPrivate3.02
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Feeding Hills, MassachusettsPublic/Municipal4.2097702612605
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Southwick, MassachusettsSemi-Private4.66666666673
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Enfield, ConnecticutPublic4.25
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Longmeadow, MassachusettsPrivate3.01
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