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Connecticut Golf Guide

Connecticut By The Numbers

198 courses | 20354 reviews

Connecticut Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 20354 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
84
3-4 Stars
44
2-3 Stars
8
1-2 Stars
2
N/A
44
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.7
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
4.0

Featured Destination

hartford.jpeg
Hartford
Courses: 115
Reviews: 15366
You won’t find love songs or great films written about Hartford, but the Insurance City is something of a sleeper when it comes to golf. The surrounding region is home to nearly 80 golf courses, with a good handful of pleasant private clubs mixed in with dozens of public-access facilities.
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Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Rolling Meadows CC: #14
Rolling Meadows Country Club
Ellington, Connecticut
Public
4.9755102041
36
Write Review
Blackledge CC
Blackledge Country Club - Anderson's Glen
Hebron, Connecticut
Public
4.742013261
238
Write Review
Connecticut National GC: #2
View Tee Times
Connecticut National Golf Club
Putnam, Connecticut
Semi-Private
4.6773187651
817
Write Review
Wintonbury Hills GC
View Tee Times
Wintonbury Hills Golf Course
Bloomfield, Connecticut
Public/Municipal
4.6751121939
420
Write Review
Manchester CC
View Tee Times
Manchester Country Club
Manchester, Connecticut
Semi-Private
4.6102751486
358
Write Review
North at Lake of Isles: #11
North Course at Lake of Isles
North Stonington, Connecticut
Public/Resort
4.6029411765
18
Write Review
Indian Springs GC: #8
View Tee Times
Indian Springs Golf Club
Middlefield, Connecticut
Public
4.5974320242
418
Write Review
Stonybrook GC
View Tee Times
Stonybrook Golf Course
Litchfield, Connecticut
Public
4.5939849624
39
Write Review
Green Woods CC: #9
View Tee Times
Green Woods Country Club
Winsted, Connecticut
Semi-Private
4.5714285714
20
Write Review
Griffith E. Harris GC
Griffith E. Harris Golf Course
Greenwich, Connecticut
Public/Municipal
4.4920634921
10
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
The Golf Club At Oxford Greens
View Tee Times
The Golf Club At Oxford Greens
Oxford, Connecticut
Public
3.8772284585
602
Write Review
Southington CC
View Tee Times
Southington Country Club
Southington, Connecticut
Semi-Private
4.4275512537
503
Write Review
Tallwood CC: #11
View Tee Times
Tallwood Country Club
Hebron, Connecticut
Public
4.4107472794
469
Write Review
Windham GC
View Tee Times
Windham Golf Course
North Windham, Connecticut
Public
3.9315750103
262
Write Review
Hawk's Landing CC
View Tee Times
Hawk's Landing Country Club
Southington, Connecticut
Public
3.4387432458
119
Write Review
Farmingbury Hills GC
View Tee Times
Farmingbury Hills Golf Club
Wolcott, Connecticut
Public/Municipal
4.2862507427
342
Write Review
Blackhawk CC
Blackhawk Country Club
Stratford, Connecticut
Private
2.9411764706
29
Write Review
Hop Brook GC
View Tee Times
Hop Brook Golf Course
Naugatuck, Connecticut
Public/Municipal
3.8651238467
189
Write Review
Chris Bargas GC at Whitney Farms
View Tee Times
Chris Bargas Golf Club at Whitney Farms
Monroe, Connecticut
Public
4.422185876
714
Write Review
Ridgefield GC: #16
View Tee Times
Ridgefield Golf Course
Ridgefield, Connecticut
Municipal
4.0554354095
135
Write Review

Connecticut Golf Courses By Location

Connecticut Golf Resorts

  • Lake of Isles
    Foxwoods Resort Casino
    Ledyard, Connecticut
    Foxwoods Resort Casino is located in southeastern Connecticut, the larger of the state’s two massive casino resort complexes. Owned by the Mashantucket Pequot Tribal Nation, it houses more than 300,000 square feet of gaming space with 249 gaming tables and more than 4,000 slot machines. Its two hotel towers comprise more than 2,000 rooms and…
  • Mohegan Sun GC
    Mohegan Sun Hotel, Golf & Spa
    Uncasville, Connecticut
    Mohegan Sun is one of two huge, successful tribal-owned casino resort complexes in the southeastern corner of Connecticut. More than 300,000 square feet of gaming space and more than 1,500 rooms and suites are spread across two luxury hotel towers. Two Mandara spas, a strong roster of dining venues (including concepts from celebrity chefs like…

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