Connecticut Golf Guide
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You won’t find love songs or great films written about Hartford, but the Insurance City is something of a sleeper when it comes to golf. The surrounding region is home to nearly 80 golf courses, with a good handful of pleasant private clubs mixed in with dozens of public-access facilities.
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Featured Courses
Cromwell, Connecticut
Private
4.0833333333
5
North Stonington, Connecticut
Private/Resort
4.0
1
North Stonington, Connecticut
Public/Resort
4.6029411765
18
Top Rated Courses
Ellington, Connecticut
Public
4.9755102041
36
Hebron, Connecticut
Public
4.742013261
238
Putnam, Connecticut
Semi-Private
4.6773187651
817
Bloomfield, Connecticut
Public/Municipal
4.6751121939
420
Manchester, Connecticut
Semi-Private
4.6102751486
358
North Stonington, Connecticut
Public/Resort
4.6029411765
18
Middlefield, Connecticut
Public
4.5974320242
418
Litchfield, Connecticut
Public
4.5939849624
39
Winsted, Connecticut
Semi-Private
4.5714285714
20
Greenwich, Connecticut
Public/Municipal
4.4920634921
10
Recently Reviewed Courses
Oxford, Connecticut
Public
3.8772284585
602
Southington, Connecticut
Semi-Private
4.4275512537
503
Hebron, Connecticut
Public
4.4107472794
469
North Windham, Connecticut
Public
3.9315750103
262
Southington, Connecticut
Public
3.4387432458
119
Wolcott, Connecticut
Public/Municipal
4.2862507427
342
Stratford, Connecticut
Private
2.9411764706
29
Naugatuck, Connecticut
Public/Municipal
3.8651238467
189
Monroe, Connecticut
Public
4.422185876
714
Ridgefield, Connecticut
Municipal
4.0554354095
135
Connecticut Golf Courses By Location
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Connecticut Golf Resorts
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Ledyard, ConnecticutFoxwoods Resort Casino is located in southeastern Connecticut, the larger of the state’s two massive casino resort complexes. Owned by the Mashantucket Pequot Tribal Nation, it houses more than 300,000 square feet of gaming space with 249 gaming tables and more than 4,000 slot machines. Its two hotel towers comprise more than 2,000 rooms and…
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Uncasville, ConnecticutMohegan Sun is one of two huge, successful tribal-owned casino resort complexes in the southeastern corner of Connecticut. More than 300,000 square feet of gaming space and more than 1,500 rooms and suites are spread across two luxury hotel towers. Two Mandara spas, a strong roster of dining venues (including concepts from celebrity chefs like…