Northport Golf Guide
Northport Golf Courses
Golf Courses Near Northport
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Tuscaloosa, AlabamaMunicipal3.71428571437
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Tuscaloosa, AlabamaPrivate2.03
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Tuscaloosa, AlabamaPrivate4.02
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Tuscaloosa, AlabamaPublic2.865196078459
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Tuscaloosa, AlabamaSemi-Private
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Reform, AlabamaPrivate
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Lake View, AlabamaPublic2.333333333312
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Fayette, AlabamaPrivate
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Centreville, AlabamaSemi-Private
Northport Driving Ranges
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