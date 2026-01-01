Brookwood Golf Guide
Golf Courses Near Brookwood
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Tuscaloosa, AlabamaSemi-Private0.00
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Tuscaloosa, AlabamaPrivate4.02
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Lake View, AlabamaPublic2.333333333312
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Tuscaloosa, AlabamaMunicipal3.71428571437
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Tuscaloosa, AlabamaPrivate2.03
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Tuscaloosa, AlabamaPublic2.865196078459
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Northport, AlabamaSemi-Private1.01
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Bessemer, AlabamaPublic4.70833333335
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Centreville, AlabamaSemi-Private0.00
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Bessemer, AlabamaPublic4.70833333335
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