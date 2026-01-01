Centreville Golf Guide
Centreville Golf Courses
Golf Courses Near Centreville
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Montevallo, AlabamaSemi-Private3.013
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Lake View, AlabamaPublic2.333333333312
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Tuscaloosa, AlabamaSemi-Private0.00
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Calera, AlabamaSemi-Private4.110
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Bessemer, AlabamaPublic
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Bessemer, AlabamaPublic
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Marion, AlabamaSemi-Private3.01
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Bessemer, AlabamaPublic
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Tuscaloosa, AlabamaPublic2.865196078459
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Bessemer, AlabamaPublic/Municipal4.52
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