Sidney Golf Guide
Sidney Golf Courses
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Sidney, British ColumbiaPublic1.775510204122
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Sidney, British ColumbiaSemi-Private1.52
Golf Courses Near Sidney
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Cobble Hill, British ColumbiaSemi-Private4.013
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Victoria, British ColumbiaPublic4.012
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Victoria, British ColumbiaPublic4.012
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Victoria, British ColumbiaPublic3.526
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Victoria, British ColumbiaResort4.3520
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Victoria, British ColumbiaPublic3.8758
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Victoria, British ColumbiaPublic3.703703703727
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Victoria, British ColumbiaResort4.545454545522
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Duncan, British ColumbiaSemi-Private4.2055555556180
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Victoria, British ColumbiaPublic3.772727272722
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