Duncan Golf Guide
Duncan Golf Courses
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Duncan, British ColumbiaSemi-Private4.2055555556180
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North Cowichan, British ColumbiaSemi-Private4.0825
Golf Courses Near Duncan
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Cobble Hill, British ColumbiaSemi-Private4.013
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Chemainus, British ColumbiaSemi-Private3.65
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Salt Spring Island, British ColumbiaSemi-Private4.190476190521
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Ladysmith, British ColumbiaPublic5.01
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Sidney, British ColumbiaPublic1.775510204122
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Sidney, British ColumbiaSemi-Private1.52
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Pender Island, British ColumbiaSemi-Private4.147058823513
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Galiano Island, British ColumbiaPublic4.01
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Nanaimo, British ColumbiaPublic3.857142857135
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Victoria, British ColumbiaResort4.3520
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