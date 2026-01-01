British Columbia

Fairmont Chateau Whistler Golf Club - hole 10
The 10th hole at the Fairmont Chateau Whistler Golf Club is a chip-shot par 3 -- 131 yards downhill to a well protected green.
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British Columbia Golf Guide

British Columbia By The Numbers

336 courses | 11136 reviews

British Columbia Review Stats

Average Rating

3.9
3.9
Total 11136 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
137
3-4 Stars
64
2-3 Stars
15
1-2 Stars
13
N/A
105
Avg. Course Layout
4.0
Avg. Off-Course Amenities
3.6
Avg. Value for the Money
4.0
Avg. Pace of Play
4.0
Avg. Staff Friendliness
4.2
Avg. Course Conditions
3.7

Featured British Columbia Destinations

architecture-attraction-british-columbia-63332.jpg
Vancouver
Courses: 85
Reviews: 4018
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Pheasant Glen Golf Resort
Pheasant Glen Golf Resort
Qualicum Beach, British Columbia
Public/Resort
5.0
17
Write Review
Tobiano GC
View Tee Times
Tobiano Golf Course
Kamloops, British Columbia
Semi-Private
4.9362731788
196
Write Review
Trickle Creek GC
Trickle Creek Golf Course
Kimberley, British Columbia
Public/Resort
4.9015151515
23
Write Review
Shuswap Lake Estates GC
View Tee Times
Shuswap Lake Estates Golf Club
Blind Bay, British Columbia
Semi-Private
4.8838383838
38
Write Review
Nicklaus North GC: #12
View Tee Times
Nicklaus North Golf Course
Whistler, British Columbia
Semi-Private
4.8698752228
21
Write Review
Prince George GC
Prince George Golf Club
Prince George, British Columbia
Semi-Private
4.859375
65
Write Review
Northlands GC: #8
Northlands Golf Course
North Vancouver, British Columbia
Public
4.8412698413
10
Write Review
Golden GC: #12
Golden Golf Club
Golden, British Columbia
Semi-Private
4.84
25
Write Review
Twin Lakes GC: #10
Twin Lakes Golf Course
Kaleden, British Columbia
Resort
4.8300653595
205
Write Review
Northview GCC
Northview Golf and Country Club - Ridge
Surrey, British Columbia
Public
4.8
10
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Arrowsmith G & CC: #18
View Tee Times
Arrowsmith Golf and Country Club
Qualicum Beach, British Columbia
Semi-Private
4.521258233
517
Write Review
Quesnel GC
View Tee Times
Quesnel Golf Course
Quesnel, British Columbia
Public
4.6666666667
6
Write Review
Delta GC
View Tee Times
Delta Golf Club
Delta, British Columbia
Public
3.4583333333
122
Write Review
Cheam Mountain GC
View Tee Times
Cheam Mountain Golf Course
Chilliwack, British Columbia
Public
4.3986928105
71
Write Review
Predator @ Predator Ridge Resort
View Tee Times
Predator Ridge Golf Resort - Predator
Vernon, British Columbia
Semi-Private
4.5616170243
143
Write Review
Ridge @ Predator Ridge Resort
View Tee Times
Predator Ridge Golf Resort - Ridge
Vernon, British Columbia
Semi-Private
4.5616170243
143
Write Review
Sunshine Coast GCC
View Tee Times
Sunshine Coast Golf and Country Club
Gibsons, British Columbia
Semi-Private
4.3761558678
225
Write Review
Pender Island GCC
View Tee Times
Pender Island Golf and Country Club
Pender Island, British Columbia
Semi-Private
4.1470588235
13
Write Review
Newlands GCC: #18
View Tee Times
Newlands Golf and Country Club
Langley, British Columbia
Semi-Private
3.8944935782
690
Write Review
Fairmont Hot Springs R. - Riverside
View Tee Times
Fairmont Hot Springs Resort - Riverside
Fairmont Hot Springs, British Columbia
Resort
4.2108036891
34
Write Review

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