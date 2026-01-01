British Columbia
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Qualicum Beach, British Columbia
Public/Resort
5.0
17
Kamloops, British Columbia
Semi-Private
4.9362731788
196
Kimberley, British Columbia
Public/Resort
4.9015151515
23
Blind Bay, British Columbia
Semi-Private
4.8838383838
38
Whistler, British Columbia
Semi-Private
4.8698752228
21
Prince George, British Columbia
Semi-Private
4.859375
65
North Vancouver, British Columbia
Public
4.8412698413
10
Golden, British Columbia
Semi-Private
4.84
25
Kaleden, British Columbia
Resort
4.8300653595
205
Surrey, British Columbia
Public
4.8
10
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Qualicum Beach, British Columbia
Semi-Private
4.521258233
517
Quesnel, British Columbia
Public
4.6666666667
6
Delta, British Columbia
Public
3.4583333333
122
Chilliwack, British Columbia
Public
4.3986928105
71
Vernon, British Columbia
Semi-Private
4.5616170243
143
Vernon, British Columbia
Semi-Private
4.5616170243
143
Gibsons, British Columbia
Semi-Private
4.3761558678
225
Pender Island, British Columbia
Semi-Private
4.1470588235
13
Langley, British Columbia
Semi-Private
3.8944935782
690
Fairmont Hot Springs, British Columbia
Resort
4.2108036891
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