Pender Island Golf Guide
Pender Island Golf Courses
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Pender Island, British ColumbiaSemi-Private4.147058823513
Golf Courses Near Pender Island
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Galiano Island, British ColumbiaPublic4.01
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Salt Spring Island, British ColumbiaSemi-Private4.190476190521
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Cobble Hill, British ColumbiaSemi-Private4.013
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Sidney, British ColumbiaPublic1.775510204122
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Sidney, British ColumbiaSemi-Private1.52
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Point Roberts, WashingtonPublic4.3940972222108
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Duncan, British ColumbiaSemi-Private4.2055555556180
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Delta, British ColumbiaPublic0.00
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Victoria, British ColumbiaPublic4.012
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Tsawwassen, British ColumbiaResort3.8758
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