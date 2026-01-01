Victoria Golf Guide
Featured Destination
Courses: 31
Reviews: 594
Victoria, capital of British Columbia, sits on the craggy southern end of Vancouver Island. With abundant parkland, it’s known for outdoor activities. The city's British colonial past shows in its Victorian architecture, including stately Craigdarroch Castle mansion. Butchart Gardens, with 55 acres of vivid floral displays, plus statuary, water features and a carousel, is one of many formal gardens in the city.
Victoria Golf Courses
-
Victoria, British ColumbiaResort4.3520
-
Victoria, British ColumbiaResort4.545454545522
-
Victoria, British ColumbiaPublic/Municipal3.254
-
Victoria, British ColumbiaPublic4.012
-
Victoria, British ColumbiaPublic4.012
-
Victoria, British ColumbiaSemi-Private4.52
-
Victoria, British ColumbiaPublic3.02
-
Victoria, British ColumbiaPublic3.8758
-
Victoria, British ColumbiaPublic3.772727272722
-
Victoria, British ColumbiaPublic3.790697674443
-
Victoria, British ColumbiaPublic3.703703703727
-
Victoria, British ColumbiaPublic4.010
-
Victoria, British ColumbiaPrivate2.14285714293
-
Victoria, British ColumbiaPublic3.526
-
Victoria, British ColumbiaPrivate
-
Victoria, British ColumbiaSemi-Private3.63725490215
-
Victoria, British ColumbiaPrivate5.02
Golf Courses Near Victoria
-
Sidney, British ColumbiaSemi-Private1.52
-
Sidney, British ColumbiaPublic1.775510204122
-
Sooke, British ColumbiaPublic
-
Cobble Hill, British ColumbiaSemi-Private4.013
-
Friday Harbor, WashingtonSemi-Private4.01
-
Lopez, WashingtonSemi-Private
-
Duncan, British ColumbiaSemi-Private4.2055555556180
-
Pender Island, British ColumbiaSemi-Private4.147058823513
-
Port Angeles, WashingtonPrivate
-
Port Angeles, WashingtonSemi-Private4.543417366928
See Also
-
2 courses | 24 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 13 reviews
-
2 courses | 28 reviews
-
2 courses | 205 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 21 reviews