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Victoria Golf Guide

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Victoria
Courses: 31
Reviews: 594
Victoria, capital of British Columbia, sits on the craggy southern end of Vancouver Island. With abundant parkland, it’s known for outdoor activities. The city's British colonial past shows in its Victorian architecture, including stately Craigdarroch Castle mansion. Butchart Gardens, with 55 acres of vivid floral displays, plus statuary, water features and a carousel, is one of many formal gardens in the city.
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