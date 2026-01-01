Crooked Water Golf Club - 9-hole Course
About
Holes 9
Type Private
Par N/A
Length N/A
Slope N/A
Rating N/A
|Tee
|Par
|Length
|Rating
|Slope
Course Details
Year Built 2026
Golf Season Open: 4/01 Closed: 11/01
Architect Jay Blasi (2026)
Rentals/Services
Carts Yes
Pull-carts Yes
Clubs Yes
Practice/Instruction
Driving Range Yes
Bunker Yes
Teaching Pro Yes
Pitching/Chipping Area Yes
Putting Green Yes
Policies
Credit Cards Accepted VISA, MasterCard, Discover Welcomed
Metal Spikes Allowed No
Walking Allowed Yes
Available FacilitiesBanquet Facilities
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