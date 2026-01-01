Minnetrista Golf Guide
Minnetrista Golf Courses
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Minnetrista, MinnesotaPrivate5.03
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Minnetrista, MinnesotaPrivate0.00
Golf Courses Near Minnetrista
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Watertown, MinnesotaPublic2.3131539611224
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Maple Plain, MinnesotaPrivate5.02
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Maple Plain, MinnesotaPrivate4.01
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Maple Plain, MinnesotaPublic4.54
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Waconia, MinnesotaSemi-Private4.466666666715
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Watertown, MinnesotaPublic5.01
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Minnetonka Beach, MinnesotaPrivate/Resort0.00
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Victoria, MinnesotaPublic1.563492063543
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Medina, MinnesotaPublic/Municipal4.77777777784
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Chaska, MinnesotaPublic/Municipal4.736842105319
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