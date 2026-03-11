The Par Pub
Hot Deals at The Par Pub
Tue 9/29
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Wed 9/30
Thu 10/1
Fri 10/2
Sat 10/3
Sun 10/4
Mon 10/5
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Annual
The Best Way To Book Is With GolfPass+ Annual
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Golfer Reviews
Value 5.0
Friendliness 5.0
Amenities 5.0
Conditions 5.0
Value 5.0
Layout 5.0
Friendliness 5.0
Pace 5.0
Amenities 5.0
Confirmed tee time, closed.
I’ve been here before, fun place. Booked a confirmed 12:00 tee time via GolfNow, building was closed upon arrival.
Conditions 5.0
Value 5.0
Layout 5.0
Friendliness 5.0
Pace 5.0
Amenities 5.0