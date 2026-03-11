The Par Pub

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fernholz75
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gn23339437
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CJLima
Review 1
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Confirmed tee time, closed.

I’ve been here before, fun place. Booked a confirmed 12:00 tee time via GolfNow, building was closed upon arrival.

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u1016780099
Reviews 6
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