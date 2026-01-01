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Florida Golf Guide

Florida By The Numbers

1377 courses | 546653 reviews

Florida Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 546653 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
547
3-4 Stars
287
2-3 Stars
73
1-2 Stars
35
N/A
196
Avg. Course Layout
4.2
Avg. Off-Course Amenities
3.9
Avg. Value for the Money
3.9
Avg. Pace of Play
4.2
Avg. Staff Friendliness
4.4
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Florida Destinations

38.jpg
Miami
Courses: 70
Reviews: 33324
There's so much to see and do in Miami -- South Beach, the Miami Heat and Dolphins -- that golf tends to take a back seat. Still, the game is a big part of life in southeast Florida. If you aren't living in a gated golf community, chances are you want to be. Donald Trump has spent millions to revitalize Trump National Doral Miami, both the resort and its famed Blue Monster, recently redone by Gil Hanse. The four other golf courses at Doral are strong, as is Crandon Golf Key Biscayne, which offers nice views of the skyline. Donald Ross designed the classic Biltmore in Coral Gables. The food at Shula's Steakhouse in the clubhouse is better than the golf on the Senator Course at the Shula's Golf Club, but combined they make for a good day in Miami Lakes.
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
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Streamsong Resort - Black Course
Fort Meade, Florida
Resort
4.9591836735
51
Write Review
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Streamsong Resort - Blue Course
Fort Meade, Florida
Resort
4.9446366782
54
Write Review
Colonial CC: #1
Colonial Country Club
Fort Myers, Florida
Private
4.927662037
289
Write Review
Burnt Pine at Sandestin Resort: #5
Burnt Pine at Sandestin Golf and Beach Resort
Miramar Beach, Florida
Semi-Private/Resort
4.9230769231
26
Write Review
TPC Treviso Bay
TPC Treviso Bay
Naples, Florida
Private
4.9134460548
416
Write Review
Isleworth CC: #12
Isleworth Country Club
Windermere, Florida
Private
4.9
10
Write Review
Highlands at Black Diamond Ranch GCC
Highlands at Black Diamond Ranch Golf & Country Club
Lecanto, Florida
Private
4.8859649123
20
Write Review
Black Diamond Ranch GCC
Ranch at Black Diamond Ranch Golf & Country Club
Lecanto, Florida
Private
4.8859649123
20
Write Review
Quarry at Black Diamond Ranch GCC
Quarry at Black Diamond Ranch Golf & Country Club
Lecanto, Florida
Private
4.8859649123
20
Write Review
Riviera CC: #1
Riviera Country Club
Ormond Beach, Florida
Semi-Private
4.875249501
168
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Seminole Lake CC: #16
View Tee Times
Seminole Lake Country Club
Seminole, Florida
Semi-Private
4.4522315919
1394
Write Review
Tatum Ridge Golf Links
View Tee Times
Tatum Ridge Golf Links
Sarasota, Florida
Semi-Private
3.5868595273
5103
Write Review
Windswept Dunes GC: #2
View Tee Times
Windswept Dunes Golf Course
Freeport, Florida
Public
4.5037044845
364
Write Review
St. Johns Golf & Country Club
View Tee Times
St. Johns Golf & Country Club
St. Augustine, Florida
Public
4.3679798652
1624
Write Review
Lost Key GC: #4
View Tee Times
Lost Key Golf Club
Pensacola, Florida
Public
4.1568241109
1001
Write Review
Orangebrook CC
View Tee Times
West at Orangebrook Country Club
Hollywood, Florida
Public
3.1332890997
1577
Write Review
Viera East GC: #18
View Tee Times
Viera East Golf Club
Rockledge, Florida
Public
4.0597587516
1826
Write Review
LPGA International - Jones: #10
View Tee Times
LPGA International - Jones Course
Daytona Beach, Florida
Semi-Private
4.2436997711
2005
Write Review
Green Valley CC
View Tee Times
Green Valley Country Club
Clermont, Florida
Semi-Private
3.8983177816
1405
Write Review
Mystic Dunes GC
View Tee Times
Mystic Dunes Golf Club
Celebration, Florida
Public
3.699580645
3349
Write Review

Florida Golf Courses By Location

Florida Golf Resorts

  • Las Colinas at Mission Inn: #7
    Mission Inn Resort & Club
    Howey-in-the-Hills, Florida
    The family-owned Mission Inn is one of Florida's friendliest and most value-forward resorts. With two golf courses, including the century-old El Campeon layout, it is an ideal setting for buddies trips and, at about 45 minutes from Orlando International Airport (MCO), remains convenient to reach from afar while removed from O-town's occasionally…
  • Renaissance Vinoy Resort
    The Vinoy® Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club
    St. Petersburg, Florida
    The AAA Four-Diamond Vinoy Renaissance St. Petersburg Resort & Golf Club dates back to 1925, when its original Mediterranean Revival-style hotel was built. Part of the National Register of Historic Places, the resort blends old and new in its offerings to guests. The Vinoy Golf Club is no different. A private club to which only members and hotel…
  • Blue Monster at Trump National Doral Miami - hole 11
    Trump National Doral Miami
    Doral, Florida
    Located nearly adjacent to Miami International Airport (MIA), this resort has seen considerable investment under the current ownership of Trump Golf, including the renovation of the Blue Monster, Golden Palm and Red Tiger golf courses by architect Gil Hanse. The Blue Monster's long run of PGA Tour events still resonates today with golf travelers.
  • Slammer and Squire Golf Course at World Golf Village
    World Golf Village
    St. Augustine, Florida
    The home of the World Golf Hall of Fame also boasts two popular golf courses - one a collaboration by Jack Nicklaus and Arnold Palmer, and another recently renovated by architect Bobby Weed. Several lodging options, from the Renaissance hotel resort to dozens of multi-bedroom villas, make this a worthy destination for groups of any size.

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